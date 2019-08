İçki içdi, siqaret çəkdi və rəfiqəsini... - Pərvin Abıyevadan FOTO

Pərvin Abıyeva "İsntaqram" hesabında etdiyi paylaşımla diqqətləri yenidən üzərinə çəkib.

Metbuat.az bildirir ki, Fransadan Türkiyəyə yollanan aktrisa Abıyevanın yeni fotosu yayılıb.



İstiarhət mərkəzlərinin birincə poz verən sənətçi özəl sosial şəbəkə hesabında fotolarını paylaşıb.



Aktrisanın rəfiqəsi ilə əylənərkən çəkdirdiyi şəkildə içki və siqaret masası diqqətdən yayınmayıb.



Pərvinin izləyiciləri aktrisanı tənqid ediblər. Onlar fotoya "Stola bax, siqaret və içki", "Hansı siqaretdən çəkirsən?" kimi şərhlər yazıblar.

