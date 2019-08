La Liqanın birinci turunun "Atletik"ə qarşı dünən keçirilən oyununda "Barselona"nın hücumçusu Luis Suares zədə alıb.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, əzələsi dartılan uruqvaylı oyunçu 34-cü dəqiqədə məcburi əvəzlənməli olub. Bu gün o, tibbi müayinədən keçəcək. Bundan sonra zədənin dəqiq xarakteri və futbolçunun bərpa müddəti müəyyənləşəcək.

Xatırladaq ki, dünənki görüşdə "Barselona" "Atletik"ə səfərdə 0:1 hesabı ilə uduzub.

Milli.Az

