Paltaryuyan maşında yuyulan pişik bu hala düşdü - FOTO

İngiltərənin cənub-şərqindəki Kent qraflığının Gillingham rayonunda qəribə olay yaşanıb.

Milli.Az xarici mətbuata istinadla xəbər verir ki, sözügedən rayonda yaşayan qadın evdə paltaryuyarkən içərisini yoxlamadan maşını işə salıb.

Nəticədə paltaryuyan maşının içərisində yatan pişik də paltarlarla bərabər bir neçə dəqiqə yuyulub. Üzərinə qaynar su tökülməyə başlayan pişik miyoldayaraq ev sahibindən kömək istəyib.

Təxminən 10-15 dəqiqə sonra ev sahibi səsi eşidib və pişiyi xilas edib. O, 4 aylıq pişik balasını baytara aparıb. Xoşbəxtlikdən pişik balası sağ qalıb. Lakin, onun sümükləri qırılıb.

Milli.Az fotoları təqdim edir:

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.