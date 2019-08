13 ildir çəkildiyi serialdan ayrıldı - FOTO

Türkiyədə 13 ildir yayımlanan "Arka sokaklar" serialında çəkilən və Metin Çoban xarakterini canlandıran gənc aktyor Furkan Göksel serailla vidalaşıb.

Publika.az xəbər verir ki, gənc aktyor bu barədə sosial şəbəkədəki hesabında məlumat veib.

O bu barədə belə qeyd edib:

"13 il. Sanki bu evdə doğulmuşam. Uşaqlığım, gəncliyim, kədərim, sevincim - hamısı bu evdə keçdi. Hər bucağında bambaşqa bir an, hər küçəsində başqa bir xatirə. Keçirdiyim 13 il üçün hər birinizə ayrı-yrılıqda təşəkkür edirəm. Sadəcə bu fotoda olanlar deyil, "Arka sokaklar" ailəsindən gəlmiş-keçmiş və hələ də davam edən hər kəsə təşəkkür edirəm. Mənim üçün ayrılan vaxtın sonuna gəldik. Sizlərə davam etdiyiniz bu yolda uğurlar arzu edirəm. Hamınızı ayrı-ayrılıqda çox sevirəm. Yaxşı ki sizlərlə böyümüşəm. Yaxşı ki varsınız..."

Serialda aktyorun bacısını oynayan Yüsra Geyik şəklin altına "Biz eyni evdə böyüdük. Eynu böyüdük, eyni olduq. Ayrı ola bilmərik. Dərd ortağım. Həm qardaşım, həm öz seçdiyim ailəm, sən burdasan. Biz burdayıq" şərhini yazıb.

Serialda aktyorun atası rolunu oynayan Özgür Ozan ise fotoya "Bu, bir son deyil. Səni gözəl şeylər gözləyir. Hər şey yeni başlayır" şərhini yazıb.

