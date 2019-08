Ukraynanın Odessa şəhərində hotellərin birində baş vermiş yanğın nəticəsində 8 nəfər həlak olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, yanğın gecə saatlarında “Tokio Star” hotelinin ikinci mərtəbəsində başlayıb. Hadisə nəticəsində həmçinin 10 nəfər xəsarət alıb. Yanğının qarşısının alınması üçün 65 yanğınsöndürən və 10 texnika cəlb olunub.(Trend)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.