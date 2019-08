Müğənni Nura Suri bir aydır ki, Bodrumda istirahətdə idi.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, sənətçi ötən günlərdə paytaxta dönüb.

Tətil boyu bir-birindən fərqli libaslarda fotolar çəkdirən ifaçı Bodrumda alış-veriş etmək əvəzinə, öz qarderobundan geyimlər aparmağı üstün tutub.

Məlum olub ki, N.Suri istirahətə özüylə 11 çamadan paltar aparıb.

Qeyd edək ki, müğənni tətilə ailəsi ilə yollanmışdı.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.