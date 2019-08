Türkiyənin Osmaniye vilayətində avtomobil su kanalına düşüb.

Milli.Az İHA-ya istinadən xəbər verir ki, qəza nəticəsində Ali Üstünel (25) və onun nişanlısı boğularaq can veriblər.

Üstünelin cansız bədənini hadisə yerindən 7 km uzaqda, nişanlısının cəsədini isə kanalın qonşu kənd ərazisindən keçən hissəsində aşkar ediblər.

Cinayət işi açılıb, araşdırma gedir.

Bu da qəza yerindən görüntülər:

Məhəmməd Vaqif

Milli.Az

