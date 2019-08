Aktrisa Pərvin Abıyeva "İsntaqram" hesabında paylaşdığı foto ilə gündəm yaradıb.

Publika.az xəbər verir ki, Türkiyədə istirahətdə olan aktrisa istiarhət mərkəzlərinin birində çəkdirdiyi fotonu öz hesabında paylaşıb.

Aktrisanın rəfiqəsi ilə əylənərkən çəkdirdiyi şəkildə içki və siqaret diqqətdən yayınmayıb və izləyiciləri onu tənqid edib.

Onlar fotoya "Stola bax, siqaret və içki", "Hansı siqaretdən çəkirsən?" kimi şərhlər yazıblar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.