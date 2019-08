Aktrisa Beren Saat göz yaşlarına boğuldu – FOTO

Artıq neçə aydır ki, Kənan Doğulu ilə boşanacaqları iddia edilən aktrisa Beren Saat sosial media hesabından ağlayaraq poz verdiyi fotoşəkili paylaşıb.

Metbuat.az bildirir ki, əlində bir gəlinciklə şəkil çəkdirən Saat paylaşımının altına "I got your doll tonight" (gəlinciyini bu gecə aldım) yazaraq iyun ayında həyatını itirən fotoqraf Aykut Cömerti işarələyib.

Beren Saat 10 illik dostu Aykut Cömerti xərçəng xəstəliyindən itirmişdi. Aktrisanın dostundan gələn gəlinciyi aylar sonra təslim aldığı üçün ağladığı güman edilir.



