Türkiyə Super Liqasında 2019/2020 mövsümü start götürüb.

Milli.Az xəbər verir ki, ilk turun açılış matçında son çempion "Qalatasaray" səfərdə Super Liqaya bu mövsüm yüksələn "Dənizlispor"a 0:2 hesabı ilə uduzub.

"Dənizlispor" - "Qalatasaray" - 2:0

Qollar: Necep Niyaz, 75, Uqo Rodalyeqa, 90+3

Qırmızı vərəqə: Markao, 39

Milli.Az

