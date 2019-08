"Tətildə balina kimi yesəm də, idmanla - əsasən, kardio ilə məşğulam. Yoxsa şəhərə qayıdıb, güzgüyə baxa bilməyəcəm".

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, bu sözləri "Eurovision 2011" qalibimiz Eldar Qasımov idman edərkən çəkilən videosunu paylaşaraq yazıb.

İzmirdə istirahətdə olan ifaçı artıq çəki almaqdan qorxduğunu dilə gətirib:

"Sağlam bədəndə sağlam ruh olar, hələ seksi bədəni demirəm. "Fast food" yeməklərdən sonra özümə hörmət etməliyəm".

Milli.Az

