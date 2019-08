"Qalatasaray" "Roma"dan transfer etdiyi Stiven Nzonzinin keçidini rəsmən açıqlayıb.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə klubun rəsmi saytı məlumat yayıb. "Sarı-qırmızılar" fransız yarımmüdafiəçi ilə 1+1 şərtilə müqavilə imzalayıb.

"Qalatasaray" mövsümün sonunda 16 milyon avro qarşılığında Nzonzinin transfer hüquqlarına sahib ola bilər.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.