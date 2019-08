La Liqanın son qalibi "Barselona" yeni mövsümə məğlubiyyətlə başlayıb.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, Kataloniya təmsilçisi dünən start götürən İspaniya çempionatının ilk turunda səfərdə "Atletik"ə 0:1 hesabı ilə uduzub.

Son 11 ildə "Barselona" ilk dəfə birinci turda məğlub olub. Bunadək La Liqanın startındakı yenilgi 2008-ci ildə, rəqib meydanında "Numansiya"ilə oyunda (0:1) olmuşdu.

Milli.Az

