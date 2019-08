Azərbaycanlı modeldən Amerikada maraqlı addım - FOTO

Azərbaycanlı model və müğənni Stefano Suaros maraqlı addım atıb.

Milli.Az xəbər verir ki, Amerikanın Nyu-York şəhərində yaşayan model evinin bir hissəsini çəkiliş studiyasına ayırıb. Kompleksiz şəkilləri ilə tez-tez müzakirə olunan Stefano Suaros elə evində ilk fotosessiyasını edərək sosial şəbəkədə paylaşıb. Dünyanın məşhur aktyorlarının dərs dediyi Nyu-York Film Akademiyasında təhsil alan yeganə həmyerlimiz olan Stefano paylaşımında yeni layihəyə hazırlaşdığına da işarə verib.

Qeyd edək ki, Stefano dünyanın ən məşhur moda şouları olan New-York Fashion Week, Style Fashion Week kimi şouların açılışını edən, onların jüri heyətində oturan yeganə Azərbaycanlıdır.

Turqut

Milli.Az

