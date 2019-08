Gürcüstanla ABŞ hərbi əməkdaşlıq müqaviləsi imzalayacaq

Yaxın günlərdə Gürcüstanla ABŞ arasında üçillik hərbi əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanacaq.

“Report” TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın hərbi attaşesi Stefani Beqli ilə görüşdən sonra Gürcüstanın müdafiə naziri Levan Ozoria məlumat verib.

“Bir neçə gün sonra üçillik əməkdaşlıq müqaviləsi imzalaya biləcəyik. ABŞ-ın nazirliyimizlə birgə həyata keçirdiyi uğurlu siyasəti sonrakı illərdə polkovnik Stefani Beqli və komandası ilə əsaslı şəkildə davam etdirəcəyik. Bu da, ilk növbədə, bizim müdafiə imkanlarımızı artırır”, - deyə nazir qeyd edib.

Xatırladaq ki, Müdafiə Nazirliyində keçirilən görüş çərçivəsində nazir L.İzorianın ABŞ-ın əvvəlki hərbi attaşesi Cefri Hartsmana iki ölkə arasındakı əməkdaşlığın inkişafına və Gürcüstan müdafiə qüvvələrinə verdiyi töhfələrə görə Gürcüstan prezidenti adından "Şərəf" medalını təqdim edib.



