İntim görüntüləri ilə gündəm olan yarışdakı qız küçənin ortasında SEVİŞDİ - FOTO

Britaniyanın İTV kanalında yayımlanan populyar "Love Island" (Sevgi adası) realiti-şousu ilə məşhurlaşan Françeska Allen bir oğlanla küçədə sevişərkən görüntülənib.

Milli.Az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, 23 yaşlı gözəl "Love Island" realiti şousunda istədiyi tək diləyi ideal kişi tipini tapmaq idi. Amma Allen axtardığı eşqi yaşadıqları villada tapa bilmədi.

Həmin şəxsi London küçələrində "tapan" sarışın gözəl, səhər saatlarında sevişdiyi şəxslə ingilis mediasının gündəminə çevrilib.

Qeyd edək ki, açıq-saçıq görüntülərinə görə qınanılan proqramın hər bölümündən tamaşaçılar narazı idilər.

Məhəmməd Vaqif

Milli.Az

