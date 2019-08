Ucarda yol qəzasında xəsarət alanların kimliyi məlum olub

Ucar rayonunda baş verən yol qəzasında xəsarət alanların kimliyi məlum olub.

"Report"un Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, bunlar Bakı sakinləri - 1969-cu il təvəllüdlü Rəşad Mais oğlu Hacıyev və 1962-ci il təvəllüdlü Qərib Şəfi oğlu Şəfiyevdir. Hər iki yaralı Ucar Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdirilib.

Qeyd edək ki, "Toyota Prado" markalı minik avtomobil yol kənarında təmirə dayanıb. Bu zaman "KamAZ" markalı yük maşını ona arxadan çırpılıb.

Bakı-Qazax avtomobil yolunda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

"Report"un məlumatına görə, yük maşınının "Toyota Prado" markalı minik avtomobilinə arxadan çırpılıb. Zərbənin gücündən minik avtomobili metal yolayrıcını dağıdaraq üzərinə çıxıb.

