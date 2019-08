Türkiyənin qərbində yerləşən Çanaqqala vilayətində avtobus aşıb.

Metbuat.az bildirir ki, olay nəticəsində 1 nəfər həyatını itirib, daha 26 nəfəryaralanıb.

Xəsarət alanlar xəstəxanaya yerləşdirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.