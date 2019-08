Xalq artisti Elçin Əzizov ailəsi ilə birlikdə bu dəfə Azərbaycanın bölgələrini gəzməyə yollanıb.

Axşam.az xəbər verir ki, opera ifaçısı ilə birlikdə Xalq artisti Murad Adıgözəlov və həyat yoldaşı Aysel Teymurzadə də yer alıb.

"Eurovision" təmsilçilərimizdən olan keçmiş müğənninin görüntülərini E.Əzizovun xanımı Həmidə Məlikova sosial şəbəkədə yayımlayıb.

Qeyd edək ki, Murad və Aysel cütlüyünün 3 övladı var.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.