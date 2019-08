BAKIDA cəmi 42 manata insanları varlandıran kor falçı qadın peyda olub - VİDEO

Son zamanlar falçılıq, ekstrasenslik edənlərin sayı artmaqdadır.

Milli.Az Ölkə.az-a istinadən xəbər verir ki, onların bir çoxunun dələduz olduğunu hər kəs bilir. Lakin bu şəxslərə inananlar da az deyil.

Bəzi məşhur falçılar indi dələduzluğun yeni üsulunu tapıblar - internet vasitəsi ilə amulet satırlar. Guya ki, bu amuletlər insanları pis əməllərdən qoruyur, onlara xeyir gətirir.

İndi haqqında danışacağımız qadın da falçıdır. Lakin o, digərləri kimi fırıldaqçılıqla məşğul olmur. Dediyinə görə, Allahın ona verdiyi xüsusi enerji sayəsində insanlara kömək edir.

Daha ətraflı videodan izləyin:

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.