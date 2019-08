Bakıda avtomobil yolda yanıb.

Bakı Nəqliyyat Agentliyindən Milli.Az-a verilən məlumata görə, hadisə bir qədər əvvəl Heydər Əliyev prospekti - Hava limanı avtomagistralında baş verib.

Magistralda hərəkətdə olan avtomobil qəfil alışıb. Bu səbəbdən hazırda qeyd edilən yolda (şəhər istiqamətində) sıxlıq müşahidə olunur.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.