Ukraynanın qərbindəki Lvov vilayətində, Brodı şəhərinin hava limanında “Mi-2” hərbi helikopteri qəzaya uğrayıb.

“Report” “Teller Report”a istinadən xəbər verir ki, Dövlət Fövqəladə Hallar Xidmətindən verilən məlumata görə, içərisində iki nəfər heyət üzvü olan helikopter havaya qalxan zaman 3-4 metrlik hündürlükdən yerə çırpılıb.

Hadisə nəticəsində zərərçəkən yoxdur.



