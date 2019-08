"Real Madrid"in yeni transferi sıradan çıxdı - FOTO

"Real Madrid"in bu yay "Çelsi"dən 100 milyon avroya transfer etdiyi Eden Hazard zədələnib.

Metbuat.az bildlirir ki, belçikalı ulduz bir neçə həftə komandasına kömək etmək iqtidarında olmayacaq. Klub saytı 28 yaşlı yarımmüdafiəçinin məşqdə sol budunun ön əzələsindən zədələndiyini bildirib.

Eden Hazard La Liqanın birinci turunda "Real"ın "Selta"ya qarşı keçirəcəyi oyunu buraxmalı olacaq. Onun Madrid klubuna daha bir neçə oyun kömək etməyəcəyi və AÇ-2020-nin seçmə mərhələ görüşləri üçün Belçika yığmasına dəvət almayacağı ehtimal edilir.

