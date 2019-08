Qazaxıstanın hərbi gəmisi Bakı limanını tərk edib.

Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat xidmətindən "Report"a verilən məlumata görə, “Dəniz kuboku - 2019” beynəlxalq müsabiqəsində iştirak etmək üçün ölkəmizdə olan Qazaxıstan Hərbi Dəniz Qüvvələrinin “Manqistau” raket-artilleriya gəmisi avqustun 17-də vətənə yola düşüb.











You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.