Kişilərin bəhanəsi olan 10 cümlə

Kişilər sevgi münasibətlərində daha tez yorulur və uzaqlaşmaq üçün bəhanələr axtarırlar.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, onların ayrılmaq üçün sığındığı bu bəhanələr demək olar ki, eynidir və klassik cümlələrlə münasibətə son qoymağa çalışırlar.

1. Səninlə həyata eyni pəncərədən baxa bilmirik.

2. Sənə layiq olmadığımı düşünürəm.

3. Məni çox yorursan.

4. bir-birimizə uyğun deyilik.

5. Bilirəm, problem məndədir. Ailəvi problemlərim var.

6. Münasibətimizə biraz ara verək.

7. Məndən daha yaxşılarına layiqsən.

8. Dost qalsaq daha yaxşıdır.

9. Maddi problemlərdən yorulmuşam.

10. Evlilik mənə görə deyil, sərbəstiyi sevirəm.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.