Məşhur müğənni Günay İbrahimli Kiprə istirahətə yollanıb.

Milli.Az Aznews.az xəbər verir ki, o, istirahət fotolarını İnstagramda paylaşıb.

İfaçını sosial şəbəkə istifadəçiləri dünya ulduzu Şakiraya bənzədiblər.

İfaçının istirahət fotolarını təqdim edirik:

Milli.Az

