Türkiyənin qərbindəki Çanaqqala vilayətində avtobus aşıb.

Trend-in məlumatına görə, hadisə nəticəsində 1 nəfər həlak olub, daha 26 nəfər xəsarət alıb.

Xəsarət alanlar xəstəxanaya yerləşdirilib.

Qeyd olunur ki, sürücü idarəetməni itirdiyi üçün avtobus aşıb.

