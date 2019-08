Bakıda 32 yaşlı qadın əri tərəfindən döyülərək ağır xəsarət alıb.

Milli.Az Teleqraf.com-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Binəqədi qəsəbəsi, 1-ci mədən küçəsi, korpus 4, mənzil 15 ünvanında baş verib.

Belə ki, 1987-ci təvəllüdlü Quliyeva Brilliant Səməd qızı həyat yoldaşı tərəfindən döyülüb. Qadın hadisə yerinə çağrılan təcili tibbi yardım əməkdaşlarının köməkliyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb.

Milli.Az

