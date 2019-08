Xərçəngdən əziyyət çəkən şahzadə oldü - FOTO

Niderland kral ailəsinin üzvü, şahzadə Kristina bu gün səhər saatlarında uzun sürən xəstəlikdən sonra 72 yaşında dünyasını dəyişib.

Publika.az xəbər verir ki, kral Vilhelm-Aleksanderin xalası Hollandiyanın Lahey rayonunda Nordeynd sarayında dünyasını dəyişib.



Kristianın vəfatı haqda kral ailəsi tərəfindən verilən açıqlamada "Əziz bacı və xalamızın vəfatından çox kədərlənmişik. Kristina açıq ürəkli gözəl insan idi”, -deyə qeyd olunur

Şahzadə son illər sümük xərçəngi xəstəliyindən əziyyət çəkirmiş. Kristina ilə vida mərasimi Nordeynd sarayında qapalı formatda keçiriləcək.

Kristina 1947-ci ildə doğulub. Kraliça Juliana və bernhardın dörd qzından biri idi.

