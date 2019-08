Bakı şəhər sakininə qarşı soyğunçuluq etməkdə şübhəli bilinən şəxs tutulub.

Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidmətindən Metbuat.az -a verilən məlumata görə, Suraxanı RPİ 31-ci PB əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində avqustun 4-də Bakı şəhər sakini M.Ağazadənin mobil telefonunu və tələbə biletini soyğunçuluq yolu ilə almaqda şübhəli bilinən paytaxt sakini Ü.Bayramlı saxlanılıb.

