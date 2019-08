Türkiyədə, Əskişəhərdə ana 6 yaşlı oğlunu gölə atıb.

Publika.az Türkiyə mətbuatına istinadla xəbər verir ki, 24 yaşlı Gülşah A. adlı qadın "Cənnətə getsin" deyə qışqırıb oğlunu gölə atıb. Özü də ardından gölə tullanıb.

Ətrafdakı insanlar tərəfindən ana və oğlu sudan çıxarılıb və xəstəxanaya yerləşdirliblər.

Ananın psixoloji problemlərinin olduğu müəyyən edilib.

Qadının əri ilə problemlərinin olduğu, işləmək üçün Əskişəhərə gəldiyi bildirilir.

