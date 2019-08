Marsa nüvə zərbəsinin endirilməsi bu planeti insanların yaşaması üçün əlverişli hala gətirər.

Milli.Az Axar.az-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri "Speys X" şirkətinin yaradıcısı Elon Mask Tvitter səhifəsində yazıb.

"Marsa nüvə zərbəsi endirək!" - deyə Mask yazıb.

Milli.Az

