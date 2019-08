ABŞ-la Rusiya arasında nüvə müharibəsi olsa... - Alimlər QORXUNC NƏTİCƏNİ proqnozlaşdırıb

ABŞ-la Rusiya arasında tammiqyaslı nüvə müharibəsi Yer kürəsini on illiklər boyu nüvə qışına sürükləyərdi.

Milli.Az Virtualaz.org-a istinadən xəbər verir ki, belə qənaətlə ABŞ-ın Ratger universitetinin, atmosfer araşdırmaları üzrə Milli mərkəzinin və Kolorado universitetinin alimləri çıxış ediblər. Alimlərin araşdırmasının nəticələri "Journal of Geophysical Research" jurnalında dərc olunub.

Mütəxəssislər aydınlaşdırıblar ki, nüvə partlayışları kütləvi yanğınlara və atmosferə kütləvi şəkildə qatı qara tüstünün buraxılmasına (147 milyon tondan çox) gətirib çıxaracaq. "Nüvə buludu" Günəş şüalarının Yerə düşməsini məhdudlaşdıracaq və nəticədə temperatorun orta hesabla 7 dərəcə aşağı düşməsinə səbəb olacaq.

Stratosferdəki küləklər bu nüvə buludunu bütün Yer kürəsinə yayacaq və nəticədə planeti nüvə qışı bürüyəcək. Yerə normal Günəş şüalarının düşə bilməsi üçün ən azı 10 il vaxt lazım gələcək.

Habelə nüvə müharibəsi nəticəsində planetdə musson yağışları başlaya və Sakit okeanın ekvatorial hissəsində su səthinin temperaturunun güclü tərəddüdləri yarana bilər.

"Tammiqyaslı nüvə hücumu bu hücuma qərar verən ölkə üçün intihar demək olacaq",-alimlər bildirir. Əlavə edirlər ki, ABŞ-la Rusiya arasında nüvə müharibəsi bütün dünya üçün fəlakətli nəticələr doğuracaq. Ona görə də siyasətçilər hadisələrin mümkün inkişaf variantını hesablamalı və qərarların qəbulu zamanı bu informasiyanı nəzərə almalıdır.

Milli.Az

