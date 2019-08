Hollandiya şahzadəsi Kristina vəfat edib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, 72 yaşl şahzadə səhər saatlarında dünyasını dəyişib. Məlumatı onun ailə üzvləri təsdiqləyiblər. Bildirilib ki, o, uzun müddət sümük xərçəngindən əziyyət çəkib.



Qeyd edək ki, Kristina kraliça Culiana və kral Bernhardın kiçik qızıdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.