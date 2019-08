"Qara dəlik"də naməlum hadisə BAŞ VERDİ

Qara dəliyin mərkəzinə gedən yolda məlum olmayan hadisə baş verib.

Milli.Az Ölkə.az-a istinadən xəbər verir ki, astronomlar 20 il müddətində qalaktikamızın mərkəzində yerləşən nəhəng qara dəliyi seyr ediblər, lakin may ayında onlar əvvəllər heç vaxt görmədikləri hadisəyə şahid olublar.

Texniki baxımdan desək, astronomlar Oxatan A* adlanan qara çuxurun özünü deyil, onun ətrafındakı maddənin istiliyindən yaranan parıltını seyr ediblər.

Qara dəlik normaldan daha yüksək fəallıq göstərirsə, hadisələrin üfüqü daha parlaq olur, çünki məsələ sürtünmə səbəbindən istiləşir. A * Oxatan adətən ultra yüngül qara çuxur üçün kifayət qədər sakitdir, lakin may ayında vəziyyət yeni bir araşdırmaya görə dəyişib.

"Qara dəliyin parıltısı həmişə dəyişir, lakin bu dəfə Oxatan A* qara dəliyi infraqırmızı diapazonda görünməmiş parlaq hala gəlib", - deyə Tuan do (Tuan Do) Los-Ancelesdəki Kaliforniya Universitetindən astronom, ABŞ-dan və yeni tədqiqatın əsas müəllifi bildirib.

"Ola bilsin ki, o gecə biz onu müşahidə etməyə başlayana qədər o, daha parlaq idi".

Bu fərziyyə, astronomların mayın 13-də gecə səmasının bu bölgəsini müşahidə etməyə başladıqları zaman, qara dəlik Oxatan A * daha da parlaq olduqda, ehtimal olunan maksimumdan sonra qara dəliyin azalmasını görüblər. Bu yeni işə görə, bunun üçün qeydə alınan əvvəlki parlaqlıq rekordu ilə müqayisədə bu dəfə qara dəliyin parlaqlığı iki dəfə artıq olub. Do və həmkarları rəsədxananın teleskoplarından istifadə edərək müşahidələr ediblər. Keka Havayda yerləşir. Onların fərziyyələrinə görə, qara dəliyin parlaqlığının sirli artması 2014-cü ildə ya S0-2 adlı bir ulduzun, ya da tozla zəngin G2 obyektinin qara dəliyi yaxınlığından keçməsi ilə əlaqəli ola bilər.

