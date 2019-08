Alimlər yeni ağrı orqanı kəşf ediblər

Alimlər bədəndə yeni ağrı hiss edən orqan aşkar etdilər.

Milli.Az Ölkə.az-a istinadən xəbər verir ki, İsveçin Karolin İnstitutunun alimləri iynə və vuruşlara reaksiya verən yeni bir ağrı orqanı tapdılar.

Əvvəllər mütəxəssislər ağrıya həssaslığın yalnız dərinin sinir liflərində özünü göstərdiyinə inanırdılarsa, indi biliklərini genişləndiriblər. Tədqiqatçılar dəridə təhlükəli xarici qıcıqlanmaya cavab verən yeni həssas bir orqan tapıb. Bu, dəridə bir orqanı meydana gətirən bir çox uzun çıxıntıları olan glial hüceyrələrdən (sinir toxumasının köməkçi hüceyrələri) ibarətdir. Bu orqan iynə və təzyiq kimi ağrılı mexaniki ziyanlara həssasdır. Epidermisin altında yerləşir, lakin bəzi proseslər dərinin xarici qatına çatır. Tapılan şəbəkənin dərinin sinir liflərindən asılı olmayan müstəqil bir orqan olduğunu sübut etmək üçün elm adamları siçanlar üzərində aparılan bir təcrübədə bunu bloklayıb və mexaniki ağrılara reaksiyalarının kəskin azaldığını görüblər. Ancaq bu azalma, neyronların hələ məsul olduğu termal ağrı stimulyatorlarının təsirinə təsir göstərməyib.

Karolina İnstitutunun tibbi biokimya və biofizika professoru Patrik Ernforsun və baş tədqiqatçı tədqiqatçı şərh edərkən bu araşdırma xoşagəlməz fiziki hisslərin hüceyrə mexanizmləri anlayışını dəyişdirir və xroniki ağrının səbəblərini anlamaqda rol oynaya bilər. Hər halda, bu, yeni bədəndə, məsələn, açıq bir şəbəkənin neyronlarla qarşılıqlı əlaqədə olmasına dair çox şey qalmalıdır.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.