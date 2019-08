Fransanın cənubunda yerləşən Kolyur kommunasında uğursuz fişəng atışı 13 nəfərin yanıq xəsarəti almasına səbəb olub.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, fişənglərdən biri atəşfəşanlıq edilən barjada partlayıb. Fişəngin bir neçə yanan elementi izləyicilərin üstünə düşüb.

