"Bavariya" Koutinyodan sonra növbəti transferini gerçəkləşdirib.

Milli.Az Qol.az-a istinadən xəbər verir ki, münhenlilər klubu 20 yaşlı yarımmüdafiəçi Mikael Kuisansı heyətinə qatıb. "Borussiya"dan (Münhenqladbax) transfer olunan fransız oyunçu ilə 5 illik müqavilə imzalanıb. Keçidə görə "Bavariya" 9.5 milyon avro təzminat ödəyəcək.

Qeyd edək ki, Kuisans buna qədər Münhenqladbax "Borussiya"sı və "Şalke"nin şərəfini qoruyub.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.