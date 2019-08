“Hanı sözünün kəsəri olan ərlərimiz?” - Nadir boşanmaların sayından narahatdır

Müğənni Nadir Qafarzadə son vaxtlar Azərbaycanda boşanmaların sayının artması ilə bağlı paylaşım edin.

Milli.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, statistika göstəricilərini yayımlayan sənətçi münasibət bildirib.

Nadir paylaşımında "Günahkar kimdir və nədir? Kişilırin zəifliyi, qadınların hegemonluğu, dözümsüzlük, səbirsizlik, pozğunçuluq, savadsızlıq, yiyəsizlik, böyüksüzlük, pulsuzluq? Yoxsa nə? Haradadır bizim iradəli analarımız, dözümlü gəlinlərimiz, cəfakeş nənələrimiz, dəyanətli kişilərimiz, sözünün kəsəri olan ərlərimiz. Yaxşılardan uzaü. Yaxshilardan uzaq. Bəzilərdən söhbət gedir" sözlərini qeyd edib.

Onum bu paylaşımına sənət adamları da şərh yazaraq, boşanmaları tənqid ediblər.

Milli.Az

