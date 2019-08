Fransanın cənubundakı Kolyur şəhərində atəşfəşanlıq zamanı fişəng partlaması nəticəsində 13 nəfər yanıq xəsarəti alıb.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, qayıqdan sahilə buraxılan fişənglərdən biri elə qayıqdaca partlayıb.

Xəsarət alanlardan 3 nəfəri xəstəxanaya yerləşdirilib. Digərlərinə yerində yardım göstərilib.

Hadisənin fəsadlarının aradan qaldırılması üçün 5 təcili yardım maşını və 30 xilasedici cəlb edilib.

Polis partlayışla bağlı araşdırma başlayıb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.