Uelsin gənclərdən ibarət yığmasının üzvü Coel Darlinqton intihar edib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, davamlı zədələrdən əziyyət çəkən 20 yaşlı futbolçu bu səbəbdən özünə qəsd edib. Ailə üzvləri onun meyitini qarajdan tapıblar.

