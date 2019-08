Leonardo Da Vinçinin rəsminin sirləri açıldı - FOTO

Tədqiqatçılar Leonardo Da Vinçinin "qayalarda Madonna" rəsmində boyaların qatının altında olan gizli təsvirin detallarını aşkar edib.

Milli.Az Ölkə.az-a istinadən xəbər verir ki, alimlər rəssamın əvvəlcə Məryəmin, İsa və Yəhyanın fiqurlarını fərqli bir şəkildə yerləşdirməyi planlaşdırdığını müəyyən ediblər.

London Milli qalereyasının nümayəndələrinin sözlərinə görə, hələ ki, müəmma olaraq qalır ki, Da Vinçi orijinal kompozisiyanı niyə dəyişmək qərarına gəlib.

Məlumdur ki, o, "qayalarda Madonnanın" iki versiyasını yaradıb, bununla yanaşı, Paris Luvrunda saxlanılan o ilk versiyanı yazıb. Gizli rəsm ilk versiyadan əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir, lakin son şəkil hələ də ilk şəkil kimi görünür.Tədqiqatçılar infraqırmızı reflectografi, X-ray fluorescent scanning və hiperspektral görselleştirme daxil olmaqla bir neçə metoddan istifadə edərək rənglərin köhnə qatını öyrəniblər.

Sən demə, rəssam Məryəmi təsvirin sol tərəfində, Körpə İsa və Mələyə tərəf yerləşdirmək istəyib. Yekun variantda qadın Yəhya baxır.

