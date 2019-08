Çinin CNPC korporasiyası ABŞ sanksiyaları ucbatından Venesueladan birbaşa neft alışını dayandırır.

Milli.Az Axar.az-a istinadən xəbər verir ki, artıq CNPC Karakasdan 5 milyon barellik neft alışını ləğv edib.

Çin şirkəti hələlik Venesuela ilə əməkdaşlığın dayandırılması haqqında informasiyanı şərh etməkdən imtina edib.

Qeyd edək ki, bundan öncə ABŞ Venesuelanın bütün dövlət şirkətləri və qurumlarının aktivlərinə qarşı sanksiya tətbiq edib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.