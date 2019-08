Qəfləti ölümə səbəb olan bu ürək problemi illərlə gizli qalır

Anadangəlmə ürək qüsurlarından biri də Epşteyn anomaliyasıdır. Bu, ürək qüsurlarının çox az bir qismini təşkil edir. Amma buna baxmayaraq, bu qüsurun təhlükəli nəticələri, fəsadları qeydə alınır.

Uşaq kardioloqu Elnur İmanov deyib ki, Epşteyn anomaliyası bütün ürək qüsurlarının 1 %-ni təşkil edir. Bu patologiya ilk dəfə Epşteyn tərəfindən 1866-cı ildə kəşf edilib. Bu qüsurda ürəyin sağ hissəsində yerləşən trikuspid qapaq lazım olan tirkuspid halqada deyil, sağ mədəcikdə yapışmış şəkildə olur. Bu zaman sağ mədəcikdə kiçilmə müşahidə edilir, sağ qapaqlar tam qapanmır və qapaq çatışmazlığı da olur.

Milli.Az e-tibb.az-a istinadən bildirir ki, kardioloqun sözlərinə görə, bu xəstələrdə ritm pozuntuları, ürək çatışmazlığına çox rast gəlinir. Belə xəstələrin 30%-i uşaq yaşında vəfat edir, 50 yaşına qədər isə cəmi 5 % xəstə sağ qalır.

Onun sözlərinə görə, qəfləti ölüm halları təhlükəli aritmiyalardan ola bilər: "20 yaşlarında olan xəstələrin əksəriyyətində döş qəfəsində ağrılar müşahidə edilir. Müalicəsi çox zaman simptomatikdir. Əgər cavan xəstədə heç bir şikayət yoxdursa əməliyyat lazımlı deyil. Ancaq təngnəfəslik, sianoz, ürək ritm pozuntuları varsa, qapaq dəyişilməsi icra edilməlidir. Epşteyn anomaliyası illərlə özünü büruzə verməyə bilər. Buna görə ürəyin chekp-up müayinəsi və bu zaman icra ediləcək exokardioqrafiya müayinəsi hər birimiz və övladlarımız üçün çox əhəmiyyətlidir".

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.