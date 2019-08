Azərbaycan tankçıları Moskvada “Tank biatlonu” müsabiqəsində sonuncu olub

Rusiyanın Moskva vilayətində “Beynəlxalq Ordu Oyunları - 2018” yarışları çərçivəsində “Tank biatlonu” müsabiqəsinin final mərhələsinə start verilib.

"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, müsabiqənin finalında Azərbaycan tankçıları ilə yanaşı Rusiya, Belarus və Qazaxıstan tankçıları da mübarizə aparıb.

Kubinka rayonunun Alabino poliqonunda keçirilən yarışın qalibi Rusiya olub. Belarus ikinci, Qazaxıstan üçüncü, Azərbaycan isə sonuncu yeri tutub.

Yarışı Azərbaycanın Müdafiə naziri Zakir Həsənov da izləyib.

İqbal Rüstəmov



