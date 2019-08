"Bavariya" fransalı yarımmüdafiəçini heyətinə qatdı

Almaniyanın "Bavariya" klubu növbəti transferini reallaşdırıb.

Son ölkə çempionu Mönhenqladbax "Borussiya"sının futbolçusu Mikael Kyuizansı heyətinə qatıb. 20 yaşlı fransalı yarımmüdafiəçi ilə imzalanacaq müqavilənin detalları barədə məlumat verilməyib.

Qeyd edək ki, Mikael Kyuizans 2017-ci ildən "Borussiya"da çıxış edib. O, Fransanın müxtəlif yaş qrupları üzrə milli komandalarının formasını geyinib. "Bavariya" daha öncə İspaniya "Barselona"sından Filippe Koutinyonu icarəyə götürdüyünü açıqlayıb. (Report)

