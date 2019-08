Gözdə astiqmatizm olub-olmadığını belə bilmək olar- TEST

Gözdə rast gəlinən ən geniş yayılan problemlərdən biri də astiqmatizmdir.

Astiqmatizm gözün optik sisteminin defekti sayılır. Bu, gözün şüa sındırma qüvvəsinin əsas meridianlarda eyni olmamasıdır. Astiqmatizmin əsas səbəbi buynuz qişasının qeyri- sferik olmasıdır.

Bu zaman əsas problemlərdən biri yaxın və uzaq məsafəni dumanlı görməkdir.

Mütəxəssislərə görə, sadə bir testlə özümüzdə astiqmatizm olub-olmadığını öyrənə bilərik.

Milli.Az e-tibb.az-a istinadən oftalmoloq Anar Quliyevin bununla bağlı açıqladığı testi təqdim edir:

Astiqmatizm göz testi

Gündəlik həyatda istifadə etdiyiniz eynək, kontak linzalar varsa, gözünüzə, taxın

Telefonunuzu göz səviyyəsində saxlayın

Əvvəlcə sağ gözünüzü bağlayın, sonra sol gözünüzü

Əgər bütün xətləri eyni dərəcədə görürsünüzsə, sizdə astiqmatizm yoxdur.

Əgər hər hansı xətlər aydın və ya hər hansı xətlər aydın deyilsə, sizdə astiqmatizm ola bilər...

Milli.Az

