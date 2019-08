Türkiyənin Çanaqqala vilayətində sərnişin avtobusu aşıb.

Metbuat.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, qəza nəticəsində 1 nəfər həlak olub, 26 nəfər xəsarət alıb. Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib.



İlkin ehtihama görə, qəzaya sürücünün idarəetməni itirməsi səbəb olub. Avtobusun səyahət firmalarından birinə məxsus olduğu deyilir.

