Vasvasılıq, təmizkarlıq xəstəlikdir?

"Obsessiv kompulsiv pozuntu ölkəmizdə daha çox vəsvəsə, təmizlik xəstəliyi, sofuluq olaraq, köhnə ədəbiyyatlarda isə "Sarışan hallar nevrozu" olaraq bilinən xəstəliyin günümüzdəki adıdır. Bu xəstəlik, xəstənin tez-tez rastlaşdığı istənmədən gələn təkrarlanan, narahat edən düşüncə və çox vaxt rahatlamaq üçün edilən təkrarlanan davranışlarla xarakterikdir. Bir çox halda bu düşüncələr təmizlik, nəzarət etmə, dini düşüncə və buna uyğun davranışlarla özünü büruzə verir".

Bunu psixiatr, uzman həkim Fuad Bəşirov deyib.

Milli.Az e-tibb.az-a istinadən bildirir ki, onun sözlərinə görə, cinsindən, sosial vəziyyətindən, təhsil səviyyəsindən asılı olmayaraq, hər kəsdə bu xəstəlik görülə bilir. Dünya Səhiyyə Təşkilatının verdiyi məlumata əsasən, hər 1000 nəfərdən 12-si bu xəstəlikdən əziyyət çəkir. Azərbaycanda da təxminən 12000-ə yaxın insan bu xəstəlikdən əziyyət çəkməkdədir.

Həkim deyib ki, xəstələrin bəziləri öz şikayətlərini aşağıdakı kimi ifadə edir:

"Digər insanlardan nəsə almaqdan qorxuram. Mikroblarla evim bulaşmasın deyə saatlarla evin künc-bucaqlarını təmizləyir, əllərimi gün ərzində dəfələrlə yuyuram. Mümkün olduğu qədər evdən çıxmamağa çalışıram, çünki qayıdıb gələndə edəcəyim təmizlik saatlarla çəkir və yoruluram. Həyat yoldaşım və uşaqlarım evə gəldikdə harada olduqlarını ən xırda detalına qədər soruşuram. Bütün paltarlarını dəyişmələrini, əllərini sabunla çox yaxşı yumalarını istəyirəm. Bu dediklərimi edənə qədər evin təmizlədiyim heç bir yerinə toxunmamalarını istəyirəm. Bilirəm ki, bu düşüncələrim doğru deyil, ancaq beynimdən də çıxarda bilmirəm. Bu problemlərim yoldaşımı və uşaqlarımı çox yorur"...

"Bütün vaxtım evdə, işdə nəyinsə yolunda getməyəcəyini yoxlamağa sərf etməklə keçir. Səhər saatlarında evdən çıxmaq üçün 1 saat vaxt lazımdır, çünki qazı bağladığımdan, işıqları söndürdüyümdən, pəncərələri bağladığımdan tam əmin ola bilmirəm, dəfələrlə yoxlayıram. Bəzən tam əmin olmaq üçün qazı təkrar yandırıb söndürürəm, ancaq bu bəs etmir, 5 dəfə, bəzən 7 dəfə təkrarlayıram. Hətta nəsə yolunda getməyəndə bütün yoxlamalarımı təkrar etmək məcburiyyətində qalıram. Sonda mənimlə evdən çıxan başqa bir nəfər də varsa, bir də onun yoxlamağını istəyirəm. İşdə səhv etdiyimi düşünsəm belə, eyni şeyləri təkrar etdiyim üçün hamıdan geri qalıram. Əgər bütün bu yoxlamaları etməsəm, rahat ola bilməyəcəyimi düşünürəm. Mən bilirəm ki, bu fikirlər başqalarına gülməli gəlir, ancaq düşünürəm ki, bunları yoxlamasam və buna görə nəsə hadisə baş versə, mən günahkar olacam"...

Bəs Obsessiv kompulsiv pozuntunun müalicəsi varmı?

Obsessiv kompulsiv pozuntu (Sarışan hallar nevrozu) bəzən xronik hala keçsə də, bir çox insan bu xəstəlikdən tam olaraq qurtulur. Müasir müalicə yanaşması dərmanla və ya psixoterapiya ilədir, xronik hala keçən xəstələrdə isə həm dərman, həm də psixoterapiya birgə həyata keçirilir.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.