Azərbaycan Premyer Liqasında yeni mövsümün ilk turu davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Qəbələ" klubu öz meydanında "Sumqayıt"ı qəbul edib. Görüş qonaqların 2:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. "Sumqayıt"ın heyətində Mehdi Şərifi dubla imza atıb.

